Segundo Áurea, a falta de médico legista acaba prejudicando mais de 330 mil habitantes.

A vereadora Áurea Rosa (PP) encaminhou a Câmara Municipal de Itapeva uma Moção de Apelo para ser encaminhada ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No documento, a vereadora cobra do chefe do Poder Executivo Estadual para que agilize o pleno funcionamento do Instituto Médico Legal – IML de Itapeva/SP.

Para justificar o pedido, Áurea lembra que o Instituto Médico Legal de Itapeva estava sem médico legista desde o primeiro semestre de 2019, quando foi designado um médico para atender apenas uma vez por semana de forma intercalada, o que vem causando transtornos para os moradores dos 17 municípios da região, tendo em vista que quando necessitam utilizar desses serviços, são obrigados a se deslocar até o município de Itapetininga nos dias em que não há atendimento no local.

A vereadora ainda destaca que laudos periciais de exame de corpo de delito também são realizados pelo IML e com a distância e a dificuldade de deslocamento, muitos não são realizados, o que vem dificultando a produção de provas materiais em processos crime.

Ao pedir agilidade na resolução do problema, a vereadora diz que a falta de médico legista acaba prejudicando mais de 330 mil habitantes. “Há de se considerar que a falta de médico legista no IML de Itapeva deixa de atender 17 (dezessete) municípios, a saber; Itararé, Itapeva, Riversul, Capão Bonito, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Ribeirão Branco, Guapiara, Apiaí, Ribeira, Itaóca, Ribeirão Grande, Taquarivaí, Barra do Chapéu, Nova Campina e Itapirapuã Paulista, deixando de atender aproximadamente 336.776 habitantes no total, conforme dados coletados do IBGE”, diz Áurea.

Para quem passa em frente ao prédio do Instituto Médico Legal de Itapeva, pode perceber que além da falta de médico, visualmente dá para perceber que a manutenção do local encontra-se em falta também, haja vista o matagal ao seu redor.