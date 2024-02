O jovem Paulo Roberto Depetris Junior, de 16 anos, foi selecionado para ser parte da equipe oficial na temporada 2024 da IMS YZ 125 Blu Cru CUP, da Yamaha Racing Brasil, após uma seletiva com excelentes pilotos.

Tetézinho, como é conhecido devido ao apelido de seu pai Tete Motos, iniciou no esporte nove anos atrás, por incentivo de seu pai. Desde então ele se dedicou muito e evoluiu visivelmente a cada prova concluída. “Nesses últimos anos investimos pesado na participação dele no Campeonato Brasileiro, onde obtivemos grandes resultados. Sempre lutamos muito por ele e por esse sonho”, disse sua mãe Gisele (Tica), sua apoiadora. O jovem é apoiado por seu pai, sua mãe, sua irmã Paula Depetris e todos os moradores de Apiaí.

De acordo com sua mãe, os gastos para participar das provas são muito altos e, infelizmente, o apoio local é pequeno. Mesmo com as dificuldades, os pais abriram mão de algumas coisas particulares para dar sequência no sonho do filho ser campeão brasileiro de motocross.

Então após participar da seletiva IMS YZ 125 BluCru CUP, da Yamaha Racing Brasil, no último final de semana, com muita dedicação, ele foi escolhido a fazer parte da equipe oficial nessa temporada de 2024. “A história está só começando, vai encarar as pistas do Brasileiro de Motocross representando uma das maiores equipes do mundo, tendo uma oportunidade maravilhosa de participar da SuperFinale na Eupora. Nossa família está muito feliz, pois só nós sabemos como foi difícil chegar até aqui. Agradecemos grandes amigos e pessoas especiais que sempre nos apoiaram e acreditaram no Tetézinho, e especialmente a Deus por nunca nos deixar desistir. Hoje é o início de um sonho que começou a muito tempo atrás e para continuar acontecendo precisamos do apoio local, temos certeza que Apiaí será reconhecida com grandes vitórias daqui pra frente”, finalizou.

Fotos: @yahamaracing