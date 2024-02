No dia 1°, por volta das 01h45, policiais da GCM realizavam patrulhamento preventivo pela travessa 1 da rua Sol Nascente, Vila Mariana, local esse conhecido pela mercância de entorpecentes, quando a equipe decidiu estacionar próximo ao local conhecido como coqueiro do tráfico e numa varredura foi logrado êxito em localizar em meio a entulhos uma sacola plástica amarela contendo em seu interior produtos aparentando ser entorpecentes.

Diante dos fatos, o material foi recolhido e apresentado ao plantão policial, o qual a autoridade de polícia judiciária determinou sua apreensão para posterior elucidação do caso.

Apreensões:

78 pedras de crack

23 eppendorfs cocaína

1 porção pequena maconha