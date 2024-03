O vereador itapevense Júlio Ataíde solicitou novamente ao Poder Executivo a possibilidade de reparo na calçada da Escola Municipal Hélio de Morais, na Rua Conchas, Vila Aparecida.

O primeiro requerimento feito pelo parlamentar sobre o local foi em 24 de fevereiro de 2021. De acordo com Júlio, três anos depois desta solicitação, nada mudou. Atualmente, o local encontra-se tomado por mato alto, o que preocupa pais de alunos que passam diariamente por ali para chegar à escola ou voltar para casa. No trecho da ponte que liga a Vila Aparecida à Vila Bom Jesus, a situação é crítica, em uma passarela estreita e sem proteção.

Na época da solicitação em 2021, Júlio relatou: “Este vereador tem sido procurado por moradores do referido bairro, pois a calçada está em péssimo estado e está dificultando a passagem dos pedestres, o que coloca em risco a segurança dos que transitam pelo local. Pelo exposto, e a fim de garantir maior segurança e comodidade as pessoas que moram e trafegam pelo local, solicito que se possível seja realizada esta benfeitoria”, escreveu.

Entretanto, como nada foi feito pela administração municipal, o vereador voltou a cobrar esclarecimentos e agilidade na execução de serviços. No último dia 6 de março, Júlio enviou novamente um requerimento (0080/2024) solicitando o reparo da calçada da escola. O texto da justificativa para o pedido é o mesmo. “Estive nesta semana de novo no entorno da Escola Hélio de Morais a pedido de pais de alunos, estou nesta luta desde 2021 e até agora nada de resolução. A população utiliza esse local todos os dias e está cada vez pior. Precisamos de uma ação do Poder Executivo com urgência”, frisou.