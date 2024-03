O Clube da Viola, que completa este ano, 41 anos de fundação, realizou no último domingo, dia 3, no auditório do Sinticom, uma homenagem à cantora Maria Eugênia Fortes Rudovas, pelos excelentes serviços prestados à música sertaneja de raiz em Itapeva.

Na ocasião, artistas itapevenses renderam-lhe homenagens, com apresentações dos maiores clássicos da música sertaneja. Os cantores que se apresentaram foram: Gabriel e Daniela, Celso Ferraz, Clóvis da Caputera, Jocimar da Viola, Brenda e Carol, Dileno, Deny e Darcio, Jefferson, Vinícius e Miguel, Toni Li, Eliseu Quintana, Anderson Moraes, João Campeiro.

A dupla Brenda e Carol entregou à Maria Eugênia, em nome de todos que participam do Clube da Viola, um diploma, destacando principalmente o trabalho realizado em defesa da música sertaneja de raiz.

Bastante emocionada, ela agradeceu ao Clube da Viola por tê-la homenageado e também aos familiares que estavam presentes, que sempre a incentivaram nesta trajetória de sucesso em sua carreira como cantora.

Maria Eugênia Fortes Rudovas, nascida em 10 de janeiro de 1945, na cidade de Ribeirão Branco, começou a cantar na rádio com 5 anos no programa J-8 mirin se apresentado com outras meninas que também cantavam: Mariinha Falcin, Derli Maria Miranda Raffa, Vera Conceição Lima e seu irmão Valter Lima, Vanda Élide Proença e Ana Helena de Barros. Durante o tempo que se apresentava no programa J-8 mirin, juntamente com as colegas, foram levadas para cantar na extinta TV Tupi, em São Paulo.

Trabalhou na Rádio Clube de Itapeva, como locutora, na época do Antônio Lerman, apresentando os programas: Músicas para o seu almoço, Gosto não se discute, Edição jovem, Taperinha de sapé, entre outros.

Sua saída da rádio ocorreu após passar em concurso público, onde foi trabalhar na Delegacia de Ensino de Itapeva.

Trabalhou também na Escola Hélio de Morais e por fim começou a trabalhar na Escola Zulmira de Oliveira, onde se aposentou em 2014, após trabalhar por 32 anos. Lembrando que em todos os lugares que trabalhou sempre cantou. Nos últimos tempos, tem se apresentado em eventos da Secretaria da Cultura de Itapeva.