Dom Eduardo Malaspina, bispo da Diocese de Itapeva, celebrou uma missa em Ação de Graças pelos 56 anos de criação da Diocese, na catedral de Sant’Ana em Itapeva.

Há exatos 56 anos, no dia 2 de março de 1968, o Papa Paulo VI, por meio da Bula QUANTUM SPEI (que significa: Quanta esperança) criava a Diocese de Itapeva. O território da Diocese é de 18.615 km², com 22 cidades, 34 paróquias em 5 foranias.

O projeto de missão diocesana conta com os grupos de barnabé para a evangelização missionária. Cada grupo possui 12 pessoas que, reunidas em torno da palavra de Deus, buscam crescer na fé para poderem ser evangelizadores. Já são mais de 480 grupos e mais de 5.500 pessoas envolvidas.

Durante a missa, Dom Eduardo ressaltou a gratidão a Deus por todos aqueles que contribuíram em nossa Diocese, especialidade os padres, religiosos e religiosas, “todos os agentes de evangelização leigos e legais principalmente as famílias que são, na verdade, a primeira igreja de onde a fé é vivida de geração em geração. Que Sant’Ana, padroeira, possa nos inspirar a viver com coragem e zelo”.