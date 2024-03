O vereador Robson Leite encaminhou para a Câmara Municipal de Itapeva uma indicação ao Poder Executivo para a construção de uma estátua na Praça Anchieta em homenagem ao Seu Seraphim Pipoqueiro, que por décadas trabalhou no local e foi o mais conhecido pipoqueiro de Itapeva.

Em sua indicação Robson descreve como deverá ser feita a homenagem. “Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que junto ao setor competente para que seja instalada na Praça Anchieta, a estátua “Seraphim Martins de Oliveira”, com os dizeres “SERAPHIM: UMA PIPOCA PARA TODA UMA VIDA”, em reconhecimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras humildes que também ajudaram a construir nossa cidade”.

Seraphim Martins de Oliveira nasceu em 17 de agosto de 1917 na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, chegou em Itapeva em 1942, aos 25 anos, indo diretamente para Ribeirão Branco trabalhar em uma carvoaria. No município vizinho não permaneceu muito tempo, após sofrer um acidente em uma das pernas retornou para Itapeva, para tratar-se, onde acabou permanecendo.

Já em Itapeva trabalhou no beneficiamento de algodão, na serraria de José Lopez Fernandez, em uma olaria no Bairro de Cima, de propriedade de Mário Soares, até que foi trabalhar na Chácara do sr.Carmo Hussne, no Ribeirão Fundo, em 1948. Foi nessa época que começou a vender pipocas, vindo todas as tardes para a cidade, nos fins de semana e dias de festa, empurrando o carrinho, ajudado por sua esposa Servina. Na cidade, estacionava em frente ao Cine São José ou na Praça Anchieta, podendo ser considerado como o mais antigo comerciante da praça. Depois de sete anos residindo na chácara de Carmo Hussne, fazendo religiosamente o trajeto chácara-cidade em fins de semana e dias de festa, com a eleição de Carmo Hussne à presidência do extinto Esporte Clube Santana, conseguiu deste autorização para passar a residir numa casa de madeira dentro da associação esportiva, tornando-se seu zelador sem remuneração alguma.

Sua esposa, dona Servina era quem cuidava dos uniformes dos jogadores. Anos depois a zeladoria do estádio do Esporte Clube Santana ficou sob a responsabilidade de seu Seraphim, passou a residir em imóvel adquirido à Rua José Basílio de Araújo Ferraz, 162. Em seus bem vividos 102 anos manteve dois filhos estudando fora, Rafael e Adriana, frutos do seu segundo casamento com dona Iracema, cuidou também de Magda Gino, que adotou como afilhada.

Robson falou sobre o pedido de homenagem. “A tradição da pipoca de Seraphim e sua presença constante na vida da cidade destacam a importância das tradições locais e como elas podem unir as pessoas, levantando questões sobre o impacto que indivíduos simples podem ter nas gerações futuras e no tecido de uma cidade, uma estátua de Seraphimcom seu carrinho de pipoca na Praça Anchieta, exatamente no lugar onde ele trabalhou por 70 anos, fará com que nossa memória seja aguçada para a real importância da vida e das pessoas”, disse.

O vereador ainda diz que a ideia surgiu após um documentário sobre o saudoso pipoqueiro. “Nossa proposta tem como embasamento o documentário de autoria do diretor e roteirista Adriano Vaz, que foi aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, através da Lei Paulo Gustavo, que conta com a participação de moradores, amigos e fregueses de Seraphim, do ator Paulo Betti e do músico Fernando de la Rua”, contou.