O Jornal Ita News está iniciando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, divulgaremos alguns entrevistados. Confira a entrevista com Roberto Comeron.

Comunicativo e receptivo, Roberto Comeron é lembrado por sua trajetória como radialista por tantos anos na cidade. Atualmente, é vereador e Presidente da Câmara de Itapeva. “Antes de adentrarmos ao assunto, gostaria de parabenizar o grupo Ita News pela volta do jornal impresso, infelizmente, faltam as bancas de jornais, mas com certeza em breve, Itapeva terá as bancas novamente. E sim, confirmo minha pré-candidatura. Acredito que, ao longo de minha trajetória, adquiri uma valiosa experiência. Reconheço plenamente a importância vital de reconstruir Itapeva, começando pelos pilares fundamentais de nossa comunidade: empregos, saúde, moradia popular, valorização dos funcionários e reconstrução do centro comercial popular, que foi destruído pela atual gestão. Estou determinado a liderar esse processo de transformação, sempre trabalhando para garantir que cada aspecto seja abordado com responsabilidade e eficiência, visando sempre o progresso de todos os cidadãos de Itapeva”, comentou.

Perguntado sobre a repercussão sobre sua pré-candidatura, Comeron respondeu que está animado. “A repercussão tem sido extremamente positiva, estamos recebendo apoio de figuras influentes em nossa cidade, representantes de várias áreas, tais como saúde, agronegócio, setor empresarial e líderes religiosos, funcionalismo público. Mas, acima de tudo, contamos com o apoio inestimável do povo itapevense, que reconhece a importância de nosso compromisso com o progresso e o bem-estar de nossa comunidade”, disse.

Sobre como conectar a população ao ano eleitoral, Comeron respondeu: “Com projetos sólidos e parcerias estratégicas, sempre visando a excelência, no momento oportuno, apresentaremos nossas propostas”, enfatizou.

Comeron já foi prefeito de Itapeva e questionado sobre projetos que não tiveram sequência, como o caso do Porto Seco, ele comentou se isso poderá interferir em sua pré-candidatura. “Na nossa vida temos projetos que desejamos realizar, mas muitas vezes enfrentamos dificuldades que nos impedem de realiza-los. Já tivemos em Itapeva, prefeitos que tinham seus planos de governos, por exemplo, já teve prefeito que tinha em seu plano de governo a construção de um shopping center, e, teve também, outro prefeito, que tinha em seu plano de governo a construção de um teatro municipal. O prefeito atual também tem o desejo de construir um hospital municipal, mas infelizmente, por diversas razões, esses projetos não foram concluídos. Esses exemplos destacam, que nem sempre é possível realizar todos os projetos que idealizamos, mas em minha gestão como prefeito, me dediquei para entregar todos os projetos, mais de 80 % foram entregues como prometidos. É importante reconhecermos as limitações e os obstáculos que surgem no caminho da administração pública”, explicou.

Roberto também falou de suas conquistas à frente do Executivo. “Além das 1043 casas que construímos no Residencial Morada do Bosque, além dos 416 apartamentos que construímos noResidencial das Rosas, que fica no Jardim Bela Vista, e também das 212 casas que construímos e entregamos no Itapeva F, nossa gestão se destacou por diversos outros grandes feitos. Implementamos o Poupa Tempo, criamos o Parque Linear, instalamos a UPA, os Postos de Saúde Bela Vista, Guarizinho, São Roque e Areia Branca, além do Posto de Saúde da Agrovila. Também estabelecemos o Centro de Atendimento ao Idoso e construímos a Escola no Jardim Maringá Rubens Fernando de Almeida, entregamos a EMEI Liliane Angélica Leonel Moreira no Jardim Paulista e a EMEI Oscar Vieira Murat no Jardim Brasil. Além disso, inauguramos o Espaço Cidadão, a Praça Esportiva Pedro Merege, a Praça Esportiva no Jardim Bela Vista e a Praça de Lazer no Jardim Kantian. Como prefeito, liberamos mais de 3 mil lotes, e esses novos loteamentos em Itapeva foram autorizados pelo governo Comeron. Entregamos mais de 600 escrituras gratuitamente para os moradores da Vila Santa Maria. Destacamos também a implantação da Escola de Governo, uma parceria da Prefeitura de Itapeva com uma instituição de ensino superior para promover a qualificação dos servidores públicos através do acesso à Faculdade, além do maior Programa de Pavimentação da história de Itapeva. Consegui com que o governo assumisse as obras de restauração da Casa da Cultura e realizamos a duplicação do trecho da SP-258, contemplando também o acesso à FAIT e Vila Santa Maria. Conquistamos prédio próprio para a Secretaria da Educação, onde ficava o grupo Orsa, e promovemos a reconstrução da galeria da Avenida Paulina de Moraes, próximo ao camelô e à Prefeitura. Ademais, realizamos a implantação do Cerest e Caps, conseguimos sinal digital da Rede Vida para Itapeva e adquirimos ambulâncias 0km para os distritos rurais, além de entregarmos viaturas novas ao Corpo de Bombeiros. Renovamos o programa Vivaleite, fornecendo leite de qualidade para 16.422 crianças da região de Itapeva e kits bebês para as escolas. Cedemos terreno para construção do Sebrae em Itapeva e disponibilizamos caminhões basculantes para o trabalho na zona rural. Entregamos a Praça de Lazer Pedro Merege no Jardim Europa e priorizamos o esporte, levando Itapeva a ser classificada para participar da Primeira Divisão dos Jogos Regionais do Estado de SP pela primeira vez em 2015. Para facilitar a abertura de empresas, estabelecemos um convênio com o Via Rápida SP. Viabilizamos a conclusão da unidade de oncologia na Santa Casa e oferecemos aulas gratuitas de natação na Semjel. Implementamos câmeras de segurança monitorando as rodovias intermunicipais e investimos 2 milhões de reais na agricultura familiar. Introduzimos teste rápido para gestantes na rede de saúde, estabelecemos uma unidade de saúde no bairro dos Pintos e facilitamos reformas nos imóveis do CDHU por meio de uma linha de crédito. Cedemos um terreno para que a AVACCI pudesse sair do aluguel e incluímos uma linha de ônibus de hora em hora para a Faculdade FAIT. Além disso, estabelecemos o NECRIM (Núcleo Especial Criminal) para melhorar a segurança da cidade e oferecemos um curso de qualificação com auxílio de R$ 330”, relembrou.

Sobre o cenário político deste ano, possíveis apoios e equipe de trabalho e partido que poderá escolher, Comeron disse: “Vejo um cenário tranquilo, onde a democracia vai prevalecer, e a vontade popular será feita. Os mais capacitados e preparados estarão integrando minha equipe, sem dúvidas. Contaremos com o apoio dos deputados federais, estaduais e líderes políticos comprometidos com a nossa cidade e principalmente a população de Itapeva. Quanto a escolha partidária, estamos em tempo, e com toda cautela será escolhido no momento certo”, finalizou.