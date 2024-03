Luiz Afonso, numeral 21, hoje com 12 anos de idade, é nascido na cidade de Itapeva, interior do Estado de São Paulo. O atleta disputará a temporada 2024 do motocross brasileiro em sua primeira equipe profissional, a equipe satélite Zenni School com as motos da fabricante GasGas, na Categoria MXJr.

O jovem piloto iniciou no motocross aos 5 anos de idade com o total apoio dos pais Luciano Moreira Prestes e Maria Cecília Galvão em campeonatos regionais, estaduais e nacionais.

Luiz treina com frequência na Pista de Motocross de Itapeva, que é mantida pela Associação de Motociclismo do Sudoeste Paulista – AMSP em parceria da Prefeitura Municipal de Itapeva, toda a dedicação e incentivo recebido fortalece o jovem piloto que já encara seu primeiro teste de fogo nos dias 16 e 17 de março pela 1° etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross que será realizado em Sorocaba-SP em busca de seu primeiro título, agora como atleta profissional.

