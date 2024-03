Registro materializa e marca o encerramento de um ciclo do grupo.

A trajetória da banda Varal Estrela poderia ser contada numa película estilo road movie: o início na cidade de Itapeva; a mudança para São Paulo no já longínquo ano de 2019; a troca de vocalista, o encontro – finalmente – de uma baterista também vinda do interior e, por último, a parceria com Rafa Barone, de Os Caramelows, que assumiu a produção artística e musical do grupo. Agora a banda encerra mais um ciclo, de olho no seu futuro: a gravação de seu próximo disco, com fomento da prefeitura de São Paulo.

Para marcar tudo o que já foi feito e conquistado até aqui, o grupo que lançou seu primeiro álbum no SESC Sorocaba, ganhou o prêmio Funarte – Respirarte em 2020 e gravou com nomes como Carlinhos Carneiro, Lucas Gonçalves e Don Betto, agora lança um álbum gravado inteiramente ao vivo em estúdio. Músicas do primeiro álbum, tocadas com outros singles mais recentes ganham uma nova roupagem, dadas pela produção de Rafa Barone. Esse ao vivo é baseado nos shows que a banda ainda tem apresentado e encerra esse ciclo.

Sobre esse momento, o guitarrista Rodolfo Braga comenta:

“Esse registro ao vivo encerra um ciclo e também já mostra um pouco do caminho que pretendemos seguir. Os últimos singles e os novos arranjos para as antigas músicas do disco, que também foram trabalhados com o Rafael Barone já indicam isso, que é algo que gostaríamos de fazer há algum tempo, e agora nos é permitido com o disco novo que será feito através do edital de fomento da cultura da Prefeitura de São Paulo. Sem esse apoio, talvez levasse mais tempo para que conseguíssemos isso.”

O novo disco estará disponível em todas as plataformas de streaming no dia 27 de março. Além disso, foram produzidos três videoclipes com filmagens durante a gravação, para serem disponibilizados no canal de Youtube da banda. Dois deles já estão no ar (“Meu Pai” e “Maria”). Tudo foi executado no estúdio Deaf Haus, em Sorocaba, com mixagem e masterização de João Antunes; a fotografia dos clipes é de Juliana Whittaker.

A banda foi contemplada na 7ª Edição do Edital de Fomento da Prefeitura de São Paulo, e nos próximos dias farão uma imersão para trabalhar nas composições e nos arranjos que são gravados posteriormente. Todo esse processo será registrado e disponibilizado pela Varal enquanto acontece, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais da banda.

Varal Estrela é Mabi Munhoz, Lucas Silva, Rodolfo Braga, Thalles Macedo e Marina Dias.

Assista “Maria” – Ao Vivo no estúdio Deaf Haus:

https://www.youtube.com/watch?v=jRBKgYse-3A

Assista “Meu Pai” – Ao Vivo no estúdio Deaf Haus:

https://www.youtube.com/watch?v=Vzg29mz9BM4

