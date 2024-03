A Secretaria de Defesa Social, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, realizou na última quarta-feira (20), a implantação de mão única de direção na Alameda Toledo Ribas, no trecho entre a Rua Benjamin Constant até a Rua 9 de Julho sentido de descida, bem como na Rua Olivia Marques e Rua Abel Bernardino no trecho entre a Alameda Toledo Ribas até a Rua Emilio Ferrari.

Foi liberada a conversão à esquerda no semáforo localizado no cruzamento da Alameda Toledo Ribas com a Benjamin Constant, tanto para quem vem sentido Centro Bairro e também quando o munícipe segue no sentido Bairro Centro.

Dando prosseguimento aos serviços, houve a mudança do ponto de ônibus, que era na Alameda Toledo Ribas defronte à igreja CCB, para a Rua Santana, por se tratar de uma via pública plana, oferecendo desta forma mais segurança e comodidade aos passageiros.

O Departamento de Trânsito informa aos motoristas que usavam a Alameda Toledo Ribas sentido Santa Casa, que agora deverão passar a utilizar a Rua Josino Brisola, que está recebendo algumas melhorias, como a alteração da parada obrigatória no cruzamento com a Rua Olivia Marques e Rua Coronel Crescêncio.