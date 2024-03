Após ser acionada pelo Corpo de Bombeiros, na noite da última quinta-feira (21), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé compareceu ao bairro do Ginásio para fiscalizar a documentação e condições do condutor de um veículo que havia pegado fogo em deslocamento.

De acordo com a corporação, ao realizar os procedimentos de fiscalização, foi constatado que o condutor, que apresentava mais de dois sinais de embriaguez, não possuía CNH e a documentação do veículo estava vencida desde 2022. Ao ser solicitado o teste do etilômetro, o mesmo foi recusado.

Diante dos fatos, o carro foi removido ao Pátio Municipal e o condutor foi encaminhado à Delegacia, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por embriaguez ao volante.