Série de reportagens: Pré-candidatos da Prefeito em Itapeva

O Jornal Ita News está iniciando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, divulgaremos algjns entrevistados. Confira a entrevista com a atual secretária de Saúde, Vanessa Guari.

Vanessa Valério de Almeida, conhecida como Vanessa Guari, é casada, mãe, dentista e atual secretária de Saúde de Itapeva. Ela é a escolhida pelo PL como pré-candidata a prefeita de Itapeva em 2024. Porém, somente neste mês de março terá a janela partidária e então Vanessa e seu grupo poderão definir qual caminho seguir.

Questionada se é mesmo pré-candidata, Vanessa afirma que sim. “Sou pré-candidata a prefeita. Esse novo projeto surgiu de um grupo, que pensa e quer o melhor para Itapeva. Eu acredito que tenho as qualificações necessárias e a visão necessária para liderar nossa cidade e fazer as mudanças positivas que a comunidade merece. Estou comprometida em trabalhar duro, ouvir as necessidades dos cidadãos e tomar decisões que beneficiem a todos. Sinto que tenho a energia, a determinação e as ideiasnecessárias para fazer a diferença em nossa cidade, principalmente nas áreas da Saúde e geração de empregos”, disse.

Vanessa deixou o cargo de vereadora e aceitou ser secretária de Saúde de Itapeva, o que colocou seu nome em evidência. “A possibilidade de me candidatar a prefeita surgiu após ter assumido a Secretaria Municipal de Saúde e ter tido a oportunidade de trabalhar mais de perto com a comunidade e entender suas necessidades. A repercussão em torno dessa possível candidatura tem sido positiva em geral, com muitas pessoas expressando apoio e confiança em minhas habilidades para liderar. No entanto, também estou ciente de que haverá desafios e críticas, e estou preparada para trabalhar duro para conquistar a confiança de todos os cidadãos e mostrar que estou comprometida em fazer o melhor pela cidade e pela vida das pessoas”, reforçou.

A atual titular da Saúde acredita que o povo ainda não está com pensamentos direcionados às eleições deste ano. “Eu penso que neste momento o Itapevense não está pensando em eleições, nóstemos ainda muito trabalho a fazer antes de falardiretamente com os eleitores, é essencial revitalizar a confiança na política local”, explicou.

Estar à frente de umas das Secretaria de maior porte do município não é uma tarefa fácil para Vanessa, afinal, é de onde vêm as mais intensas críticas também. “A pasta da Saúde pode ser uma das mais complexas do setor público e realmente nos deparamos com diversas polêmicas no dia a dia. Entretanto como gestora da Secretaria da Saúde,desde que assumi em abril de 2023, conseguimos melhorar e muito os números e índices em todos os setores da pasta. Demonstrando resultados positivos, como a melhoria dos serviços de Saúde, aumento da cobertura na atenção básica de 53 para95%, geração de empregos, a implementação de políticas de prevenção e promoção da saúde eficazes, e a alocação eficiente dos recursos da pasta. No dia a dia temos mais certeza de que aSaúde e uma prioridade para todos e se tornou uma missão de vida para mim”, lembrou.

Desde que assumiu, Vanessa sabia que poderia se destacar ou não, também. Ela acredita que sua atuação frente à Saúde, aliado ao seu histórico como vereadora, possam ser positivos. “Certamente, aceitando o desafio de assumir a Secretaria eu sabia que poderia me destacar e mostrar meu trabalho como gestora melhorando os índices e oferta de atendimentos de Saúde a população. Então desde que eu e minha equipe assumimos, nos dedicamos diariamente melhorar os índices da Secretaria deSaúde. Obtivemos conquistas muito significativas, como a melhoria dos serviços de Saúde, a implementação de programas de saúde, aumento na oferta de consultas generalistas e tambémespecialidades, zeramos filas de exames, geramos economia, trabalhamos muito bem junto a Santa Casa, entre outros. Além disso, meu histórico como vereadora de proatividade na defesa dos interesses da população, a proposição e apoio a projetos relevantes para a cidade, bem como meu envolvimento com a comunidade, podem ser favoráveis”.

Ela acha que as eleições 2024 serão muito disputadas e direciona este pensamento à quantidade de pré-candidatos, principalmente. “Ainda é muito cedo para termos uma opinião formada sobre o cenário político que teremos em nossa cidade. Mas, atualmente podemos perceber que será um disputa eleitoral bem acirrada devido ao número de pré-candidatos. Haverá uma mescla de desafios e oportunidades”.

Por fim, Vanessa diz que seu grupo de trabalho deverá estar comprometido com a cidade e aliados aos seus ideais. “Nesta fase de pré-campanha nãopodemos falar sobre coligações e apoios. No que diz respeito à escolha da equipe de trabalho,escolheremos de maneira técnica, pessoas e profissionais comprometidos e competentes, que compreendam as necessidades da cidade e possuam a mesma vontade que eu, de fazer a diferença em prol de nosso município”, finalizou.