A Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva registrou 7 casos confirmados de dengue nos últimos dias, sendo que foram notificados 232 casos suspeitos da doença, com 6 reagentes autóctones e 1 importado. Outros casos estão aguardando resultados.

Diante do cenário preocupante, a secretária Municipal de Saúde Vanessa Guari e a responsável da Vigilância Ambiental Juliana Carvalho, convidam a comunidade a participar do combate aos criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

A orientação é que cada morador reserve 10 minutos do seu dia para verificar seu quintal e eliminar os possíveis criadouros do mosquito transmissor das doenças dengue, zica e chikungunya.

Os agentes de Controle de Vetores da Vigilância Ambiental, estão realizando BCC (Bloqueio) e trabalhando na eliminação dos criadouros, com o objetivo de verificar focos do mosquito e evitar a propagação da doença.

Lembrando que a dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti, que se reproduz em locais com água parada. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos, podendo evoluir para formas graves da moléstia.

Ao sentir qualquer um desses sintomas, é necessário procurar a unidade de saúde mais próxima. Para se prevenir, é fundamental eliminar os criadouros, como pneus, garrafas, pratos em vasos de plantas e outros recipientes, que possam acumular água.

A população também pode contribuir denunciando possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti na Vigilância Ambiental do município. Com a colaboração de todos, é possível evitar a proliferação do mosquito.