Série de reportagens: Pré-candidatos da Prefeito em Itapeva

O Jornal Ita News está iniciando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, divulgaremos alguns entrevistados. Confira a entrevista com o atual secretário de Cultura de Itapeva, Márcio Gouveia:

Marcio Roberto Neves da Silva, conhecido como Marcio Gouveia, trabalha com Marketing Digital, é diretor e ator de teatro, tem 48 anos e é o atual secretário Municipal de Cultura de Itapeva. No momento, não está filiado a nenhum partido político.

“Eu sou Marcio Gouveia, nasci em Sorocaba, estudei no núcleo de arte cênicas do Sesi em Sorocaba, me formando ator e diretor profissional, e, tendo a Cia de teatro Sem Limites. Em 2002, com turnê pela região com o espetáculo “Uma Consulta”, tive um público de mais de 4.000 pessoas, sendo Itapeva com nove sessões, trazendo mais de 2.000 alunos na Casa da Cultura “Cícero Marques” em um único dia.

Em 2004, recebi um convite para desempenhar um trabalho na rede municipal de ensino da cidade, o que me motivou a trazer a minha família e a cia de teatro para Itapeva realizando espetáculos pela região até o ano de 2015.

No ano de 2016 comecei marketing político na eleição municipal de 2016, em 2017, fui assessor parlamentar do então Deputado Dr. Ulysses, ícone da política na região.

Me formei em 2019 como Tecnólogo em Marketing Digital e fui assessor de governo municipal, em 2020 assumi como Secretário Municipal da Cultura e Turismo de Itapeva, estando desde então na pasta.

Sou profundamente ligado à cidade, sendo reconhecido como cidadão Itapevense através do título concedido pela vereadora Débora Marcondes em setembro de 2023”, contou.

Sobre colocar seu nome à disposição das eleições municipais, Márcio disse que está analisando toda a situação. “Ainda estou estudando algumas possibilidades, abrindo diálogos com diferentes grupos e partidos que possam compartilhar dos mesmos valores e objetivos que os meus em prol do progresso e qualidade de vida em nossa cidade”, disse.

Para Márcio, as eleições de 2024 serão marcantes para a nossa cidade. “Acho que será a eleição mais disputa dos últimos tempos em Itapeva. Espero que o processo eleitoral se conduza com intensa mobilização política, com os candidatos apresentando propostas de ações que possam atender efetivamente as demandas da população itapevense”, enfatizou.

Márcio acredita que gestão transparente e com acesso ao povo, é o caminho a seguir. “As bandeiras que defendo são àquelas que garantam acesso igualitário a oportunidades, serviços de qualidade e condições dignas de vida para todos os cidadãos. Além disso, defendo uma gestão transparente, participativa e eficiente, que promova a inclusão e o diálogo constante com a população. Acredito que a população itapevense anseia por melhorias em diversas áreas que impactam diretamente em sua qualidade de vida”, explicou.

Sobre os pontos positivos da cidade, ele destaca o lado acolhedor da população. “O melhor de Itapeva para mim, é a hospitalidade e o espírito comunitário de seus habitantes, tornando a solidariedade e o calor humano sempre um ambiente acolhedor.Precisam ser valorizados pontos que fortaleçam a convivência comunitária, que promovam o bem-estar coletivo, a hospitalidade, a solidariedade, o respeito e a qualidade de vida. A força, garra e alegria de vida da população”, disse.

Márcio finalizou falando sobre a necessidade em melhorar o diálogo entre Executivo e Legislativo. “Na minha opinião, é preciso buscar por soluções que superem os conflitos políticos entre os poderes legislativo e executivo, através do diálogo construtivo para garantir o funcionamento eficaz da administração pública e atender às necessidades e demandas da população”.