Estão abertas as inscrições para o Concurso Público na cidade de Nova Campina, para a vaga de Oficial Administrativo. A taxa de inscrição é no valor de R$ 30 e o salário para o cargo será de R$ 1.900 + vale alimentação de R$ 500. Confira:

A Câmara Municipal de NOVA CAMPINA, Estado de São Paulo, torna público o Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 1/2024 visando o provimento para o cargo efetivo de Oficial Administrativo, a ser regidos por regime jurídico estatutário, instituído pela Lei nº 211/1999 e suas alterações, o qual se processará de acordo com as instruções constantes neste edital e na legislação suplementar à matéria.

1. DOS CARGOS PÚBLICOS e INFORMAÇÕES BÁSICAS COMPLEMENTARES

1.1. Os cargos, a quantidade de vagas, a carga horária semanal, o vencimento básico mensal, a escolaridade mínima e os requisitos de competência e o valor das inscrições são os seguintes:

CARGO Nº DE VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO BÁSICO (1) (2) ESCOLARIDADE MÍNIMA E REQUISITOS DE COMPETÊNCIA VALOR da INSCRIÇÃO

Oficial Administrativo 1 40 h/sem R$ 1.900,00 Ensino Médio Completo. R$ 30,00

(1) Vale-alimentação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) previsto pela Lei nº 1.240/2023.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão efetuadas no período de 05 à 19 de ABRIL DE 2024 (até as 17h), exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br devendo o candidato se atentar ao disposto no item 3.2 deste edital se for o caso.

2.2. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até 19 de ABRIL de 2024 em qualquer agência bancária, através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de documentos de compensação bancária (casas lotéricas, correios etc.), respeitado o horário de atendimento dos mesmos.

3. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO

3.1. O concurso público consistirá exclusivamente da aplicação de PROVA OBJETIVA, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada para todos os candidatos.

4. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

4.1. A Prova Objetiva será realizada no município de NOVA CAMPINA/SP, com data prevista para o dia 05 de MAIO de 2024 (domingo), às 09h00.

4.2. A data prevista poderá ser alterada em virtude da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização da prova e de outros fatores supervenientes, preservando-se, no entanto, os períodos e horários indicados para a sua aplicação.

4.3. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização da Prova Objetiva dependerá da quantidade de inscritos e de vagas disponíveis e ocorrerá através de EDITAL DE CONVOCAÇÃO a ser disponibilizado no quadro de avisos da Câmara Municipal de NOVA CAMPINA e nos sites www.publiconsult.com.br e www.camaranovacampina.sp.gov.br, sendo ainda publicado de forma resumida ou extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Campina https://imprensaoficialmunicipal.com.br/novacampina

A versão integral do presente do EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES estará disponível para consulta nos sites www.publiconsult.com.br e www.camaranovacampina.sp.gov.br

NOVA CAMPINA, 03 de ABRIL de 2024.

APARECIDO JOSÉ DE ALMEIDA – PRESIDENTE