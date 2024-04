A Secretaria de Esportes de Itapeva parabeniza os atletas participantes da Copa Cidade de Itapeva de Futebol de Campo. Neste domingo (14), no Estádio Municipal do Jardim Maringá, foi realizada a grande final da competição.

Na ocasião, os times Vila Ribas e Vila Nova entraram em campo para definir o campeão e o jogo foi decidido nos penâltis, já que o placar no tempo regulamentar permaneceu em 0 a 0. A equipe Vila Ribas fechou as cobranças com 3 gols contra 1 do Vila Nova e sagrou-se tri-campeã da Copa Cidade de Futebol.

Antes da partida final, aconteceu um amistoso entre os times Projeto Semjel e Borussia Kantian, categoria Sub-11. Além da premiação, a Secretaria de Esportes de Itapeva entregou as bolas de futebol aos times participantes do campeonato.