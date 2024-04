A Secretaria Municipal de Educação de Nova Campina entregou troféu às escolas municipais pelo Prêmio Destaque no Crescimento da Alfabetização.

As escolas, através dos seus representantes, os gestores das escolas municipais, receberam na manhã do dia 02 de abril, na sede da secretaria de Educação, um troféu de reconhecimento pelo Prêmio Destaque no Crescimento da Alfabetização, pelo desempenho dos alunos de 2ºs anos na Avaliação de Fluência Leitora.

As escolas Francisco José Gomes de Camargo, Heidi Braatz Antunes de Moura e João Antônio da Silva receberam o prêmio pelo crescimento nos índices de leitores entre a avaliação diagnóstica, realizada em junho do ano passado, e a avaliação somativa, realizada em novembro.

Estiveram presentes na cerimônia a prefeita Jucemara Fortes do Nascimento; o secretário de Educação, Luciano Proença e toda a sua equipe.

Durante a cerimônia a coordenadora Synara se emocionou e emocionou a todos pelo reconhecimento e valorização de sua escola.

“O sentimento da SME é de gratidão pelos professores que atuam nas nossas escolas municipais e os estudantes que estão aprendendo. Os índices ainda precisam ser melhorados, mas já houve avanços. Parabéns às escolas premiadas!