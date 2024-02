Nesta terça-feira (27), a Prefeitura de Itapeva retomou os serviços de limpeza pública, roçada, capina e pintura de guias em diversos pontos da cidade.

De acordo com o release da Prefeitura, “na imagem, os técnicos responsáveis realizavam a finalização dos trabalhos em toda a extensão da Avenida Mário Covas e Parque Linear, com foco também na capina e limpeza do curso d’água que passa pela Avenida. A Secretaria de Administrações Regionais segue com o cronograma de manutenção dos espaços públicos municipais e, nos próximos dias, outros locais irão receber os serviços de roçada e limpeza urbana”.