Equipes da Guarda Civil Municipal realizavam Policiamento Preventivo no Parque São Jorge, momento em que se deparam com veículo que transitava em zigue-zague, então os Policiais da GCM realizaram a abordagem na Praça Carlos Flávio Vasconcelos.

No interior do veículo estavam cinco pessoas, sendo o condutor e mais quatro passageiros, (dois homens e três mulheres).

Para a segurança dos abordados e de toda equipe Policial, todos foram devidamente revistados, sendo localizado uma porção de substância análoga à maconha, o condutor disse ser de sua propriedade e que era para consumo próprio.

Todos os ocupantes do veículo passaram por pesquisas de suas vida pregressa, porém, uma delas não foi possível encontrar seus dados no sistema, trazendo assim uma suspeita que aquela pessoa estaria tentando omitir alguma informação sobre ela.

Diante dos fatos, todos foram conduzidos ao Plantão Policial e o fato foi apresentado a autoridade Policial, que solicitou a presença do Conselho Tutelar, pois havia indícios daquela pessoa que não havia sido encontrado no banco de dados da Polícia Municipal pudesse ser adolescente e estaria ocultando alguma informação.

Com a presença do Conselho Tutelar, a jovem continuou omitindo sua verdadeira identidade, sendo assim, após um trabalho de levantamento nos Conselhos Tutelares da região, a conselheira obteve êxito em descobrir que a jovem tinha apenas 16 anos de idade e que havia fugido da residência da sua genitora no município de Nova Campina.

Esclarecidos os fatos, a Autoridade Policial determinou o registro da ocorrência, a qual segue para a investigação. A jovem foi conduzida até a sua família pelo Conselho Tutelar e os demais envolvidos foram liberados para responder sobre os fatos em liberdade.

O condutor do veículo se recusou a ser submetido ao teste do etilomentro, apresentando uma pessoa habilitada e em condições, que após ser submetida ao teste, ficou responsável para conduzir o veículo.