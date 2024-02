No sábado (24), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento pelo município de Buri, foram solicitados por um comerciante vítima de assalto com arma de fogo.

Com as características do indivíduo e o sentido de fuga, a equipe localizou e abordou um homem com as mesmas características e durante a abordagem, o indivíduo confessou ação, entregando a utilizada, um simulacro de pistola.

Diante do fato, o homem foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.