Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura Municipal de Itapeva realizou as obras de melhorias nas ruas Araras e Manoel Eloi Garcia Martinez que há meses vinha sendo motivo de preocupação dos moradores da Vila Nossa Senhora de Fátima.

Há exatamente dois meses o local foi alvo de uma matéria do Jornal Ita News por conta das reclamações dos moradores que alertavam dos perigos que os buracos traziam, tanto material como pessoal, uma vez que além dos danos mecânicos, os buracos poderiam causar acidentes.

Depois de tanta reclamação, o local recebeu hoje as melhorias necessárias para proporcionar aos cidadãos um trânsito mais seguro.

De acordo com a prefeitura, toda a região da Vila Nossa Senhora de Fátima acabou recebendo obras da operação “tapa buracos”.

Confira no link a seguir a matéria sobre a situação no início do ano:

