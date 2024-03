No último dia 12 de março, o time sociocultural da Associação Atlética Acadêmica Unesp Itapeva promoveu mais uma edição do projeto “Arrecadação Solidária”. Esta iniciativa, realizada anualmente durante a semana de recepção dos calouros unespianos, tem como objetivo principal a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene para instituições de caridade locais através da integração dos novos estudantes com a comunidade itapevense.

Neste ano, as doações foram direcionadas à Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, uma entidade dedicada ao desenvolvimento de projetos de políticas públicas voltados à conscientização e prevenção do uso de drogas. A escolha desta instituição como beneficiária do projeto reforça o compromisso da Associação Acadêmica Atlética Unesp de Itapeva com causas sociais e com o bem-estar da comunidade local.

“Nós da Atlética, acreditamos na importância de promover a integração dos nossos estudantes com a comunidade itapevense desde o início de sua jornada acadêmica. O projeto ‘Arrecadação Solidária’ é uma maneira tangível de colocarmos em prática esse compromisso, ao mesmo tempo em que contribuímos para causas sociais relevantes, como a atuação da Comunidade Terapêutica Mãe da Vida”, afirmou Emanuelle, líder do time Sociocultural da entidade.

A Associação Atlética Acadêmica Unesp Itapeva agradece a todos os participantes, colaboradores e apoiadores que contribuíram para o sucesso desta edição do projeto “Arrecadação Solidária” e reitera seu compromisso contínuo com a promoção do bem-estar e desenvolvimento da comunidade itapevense.

Para mais informações sobre a Associação Atlética Acadêmica Unesp Itapeva e seus projetos, entre em contato através do e-mail [email protected] ou visite as redes sociais @atleticaunespitapeva