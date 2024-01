Um problema que há meses vem deixando moradores e motoristas apreensivos e questionando a falta de manutenção nas vias públicas de Itapeva.

Início de ano, época em que alguns impostos como o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano e IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor, chegam até o cidadão para que o mesmo honre seus compromissos com o Poder Público.

E é justamente por conta desses impostos, que em tese seriam para realização de benfeitorias a sociedade, que alguns cidadãos questionam a aplicação da arrecadação.

Quem passa pelas ruas Araras e Manoel Eloi Garcia Martinez se depara com pontos onde motoristas além de cuidar do sem bem material, ainda tem que estar atento a movimentação de pedestres para evitar acidente ao desviar dos buracos existentes nessas vias.

Os buracos podem causar além de danos materiais, danos físicos, uma vez que um motociclista pode cair ao passar pelo local, ou até mesmo pedestres serem atropelados uma vez que em alguns pontos as pessoas se vêm obrigadas a transitar pelas ruas.

Em um dos pontos na Rua Manoel Eloi Garcia Martinez, um cidadão, na tentativa de diminuir os riscos, preencheu um dos buracos com restos de materiais de construção.

De acordo com moradores vizinhos ao local, a situação já dura meses, porém mesmo sendo conhecido pelas autoridades, não houve nenhuma ação para arrumar a via que permanece trazendo risco a segurança e ao patrimônio do cidadão que vai mais uma vez pagar impostos sem receber o devido serviço oriundo da renda arrecadada.