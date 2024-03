O jovem atleta de Itapeva Gabriel João Piedade, de apenas 12 anos, irá disputar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross na cidade de Sorocaba.

A competição acontecerá nos dias 16 e 17 de março e contará de pilotos de diversas localidades em uma disputa acirrada. Gabriel é o numeral 226, ele treina com empenho na pista de motociclismo AMSP, em parceria com a Prefeitura de Itapeva e Secretaria de Esportes do município.

Gabriel começou a disputar com 6 anos de idade, sempre contando com o apoio de seus pais Murilo Vieira Piedade e Marilei Conceição Teodoro.

Boa sorte, Gabriel!

Gabriel receberá votos de congratulações na Câmara Municipal de Itapeva: