Aconteceu Câmara Municipal de Nova Campina, no último dia 25, um evento especial para a entrega de uma Menção Honrosa à Dra. Jainy da Costa Rosa, a primeira médica a se formar no município. A prefeita Josi esteve presente prestigiando a honraria.

Em uma cerimônia emocionante conduzida pelo professor Juliano Camargo, a prefeita Josi ressaltou a importância de dedicação aos estudos e de acreditar nos próprios sonhos, como fez a Dra. Jainy, que agora serve como inspiração para as futuras gerações. “É com imenso orgulho que hoje estamos aqui para homenagear nossa doutora, que trilhou um caminho de superação e dedicação para se tornar a primeira médica formada em nosso município. Sua jornada é um exemplo de determinação e perseverança para todos nós”, disse em seu discurso.

A homenagem não apenas celebrou a conquista pessoal da Dra. Jainy, mas também destacou o papel crucial das mulheres na área da saúde e seu impacto positivo na sociedade como um todo.

O evento contou com a presença de autoridades locais, secretários, servidores, professores, familiares e amigos, que aplaudiram de pé este momento especial para a Dra. Jainy.

Biografia

Jainy da Costa Rosa, 25 anos, nascida no dia 13 de junho de 1998 na cidade de Buri-SP, veio com os pais residir em Nova Campina, onde morou até os 17 anos. Morou no Distrito de Itaoca e depois na cidade, em Nova Campina.

Filha da senhora Irene Antunes da Costa e António Morato da Rosa, é a mais nova entre os seis irmãos, Marcos, Ivone, Cezar, Jamim e Juliana. “É impossível narrar minha história sem falar deles, minha origem, meu norte e minha força”, afirma Jainy.

Sua vida estudantil foi praticamente em Nova Campina, onde estudou, tendo início na creche e no pré-escolar, no Conjunto Habitacional Gerson Pires de Camargo, o ensino fundamental I na EMEF João Antônio da Silva e o Ensino Fundamental II nas EMEF Ary Antunes de Moura e EMEF Dr. Humberto de Morais Vasconcelos. Muito grata a todos os professores, Jainy relembra com carinho de cada um e agradece pela vida de todos.

No ensino médio, estudou em Itapeva, na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior, mas já no segundo ano prestou vestibular novamente onde iniciou o curso Técnico em Química, concluído em 2015. VESTIBULAR ainda em 2015, no mesmo ano prestou vestibular para medicina na UFPR, porém, não conseguiu passar na segunda fase.

Morando em Curitiba, já em 2016 fez cursinho pré-vestibular com a ajuda da família e prestou vestibular novamente e também o ENEM, mas infelizmente não passou direto para medicina, ficando na lista de espera.

“Como não tinha condições de voltar para o cursinho decidi usar a nota do ENEM para entrar em outro curso, de meio período, e assim poder trabalhar e me dedicar para medicina. Reformulei a rota, mas não desisti do destino, então entrei no curso de direito na UFPR.”, conta Jainy.

Jainy ainda realizou diversos concursos e estudando, em julho de 2017, foi chamada no concurso da UFPR como técnica em química. Entrou no concurso no dia 07 de agosto e alguns dias depois pela chamada complementar, entrou no curso de medicina.

Atualmente, 7 anos depois, finaliza o curso, tornando-se médica pela Universidade Federal do Paraná.

Como observado, uma trajetória de estudo, trabalho, desafios e muita dedicação. Nesse período, além de trabalhar e estudar, ela realizou diversas pesquisas, ganhou bolsa de instituições internacionais, apresentou-se em congressos, conheceu muitas pessoas renomadas e bem vistas nos meios sociais e científicos.

“É muito gratificante concluir esse curso e saber que apesar dos desafios, das tempestades, o Senhor tem nos sustentado. Minha família sempre foi o meu suporte e me manteve em pé. Essa é uma conquista nossa!”, comemora Jainy.