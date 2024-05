Na quarta-feira, dia 29, a sede própria da Guarda Civil Municipal foi inaugurada em Itapeva. O novo espaço público que conta com pinturas interna e externa, irá abrigar todo o efetivo da GCM, seus equipamentos e suas viaturas, sendo que houve um investimento em R$180 mil em recursos próprios nesta obra.

Fizeram uso da palavra as seguintes autoridades: prefeito Mário Sérgio Tassinari, secretário de Defesa Social Jorge dos Santos Júnior, comandante da GCM Adriano Generoso, o promotor de Justiça Dr. Thiago Xavier, Dr. Aulo Rafael (delegado titular da Delegacia Seccional de Polícia) e Célio César Rosa Engue (representando a Câmara Municipal de Itapeva).

A nova sede da Guarda Civil Municipal de Itapeva leva o nome do saudoso GCM Marco Antônio da Cruz Benfica. Ele ingressou na corporação no dia 19 de agosto de 2004, por meio de concurso público, sendo integrante do 4º Pelotão. Desempenhou suas funções com excelência, destacando-se principalmente na equipe especializada do ROMU.

Entre os serviços da GCM, estão o zelo pelos bens dos serviços e instalações, bem como pela segurança dos usuários do sistema público, dando respaldo a todas as secretarias para garantia da execução dos serviços municipais. A GCM também tem como prioridade a segurança pública, cuidando da vida e do bem-estar social dos munícipes de Itapeva.

A sede própria da GCM fica na Rua Gregório de Oliveira, 21, Jardim Paulista.