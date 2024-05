Na madrugada desta quinta-feira, por volta das 01h, uma tentativa de homicídio foi registrada na área central de Itapeva.

Como é possível ver nas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, duas mulheres discutem e, de repente uma delas dá um golpe com objeto cortante no pescoço de um rapaz que está entre elas. Segundo informações, ela teria adquirido o objeto já com intenção de desferir o golpe.

O rapaz foi socorrido e permaneceu em observação. Já a mulher foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permaneceu presa por tentativa de homicídio. Em audiência de custódia, ela foi transferida para a penitenciária de Votorantim.

Vídeo (imagens fortes/vídeo original desfocado)