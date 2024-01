A Câmara de Itapeva, cidade de 89 mil habitantes a 280 km da capital, recebe inscrições para seu concurso público com oportunidades para cargos de todos os níveis escolares. São oferecidas 8 vagas, além da formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.450 a R$ 6.369, além de vale-alimentação de R$ 914 e vale-transporte de R$ 264.

O cadastramento dos candidatos deverá ser feito até 1º. de fevereiro, pelo site da Fundação Vunesp, no endereço www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90, de acordo com a escolaridade do cargo escolhido.

A opção para candidatos com ensino fundamental completo é o cargo de motorista, também com exigência da Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

Quem possuir nível médio completo poderá se inscrever para técnico de imagem e som ou oficial administrativo. Para técnico de informática, é necessário possuir curso técnico e ensino médio.

Os empregos de ensino superior são analista de recursos humanos, assistente de compras, agente de relações públicas e cerimonial, agente técnico e jornalista.

A aplicação da prova está prevista para 7 de abril de 2024, um domingo, em Itapeva.

O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp.

Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.