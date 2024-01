A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada pela Polícia Civil para que em conjunto realizassem operação de combate ao tráfico de drogas.

O setor de inteligência da Polícia flagrou um homem escondendo drogas em local conhecido pela mercancia de entorpecentes na Vila Mariana. Então Policiais da GCM aboradaram o suspeito que assumiu que estaria escondendo as drogas. Foram localizadas centenas de ependorffs (micro-tubo) com pó branco semelhante à entorpecente cocaína, mais de uma centena de pedras amareladas com características de ser crack, milhares de ependorffs novos e vazio que provavelmente seriam utilizados no tráfico, celular e balança de precisão.

Diante dos fatos, os Policiais deram voz de prisão ao homem, o qual foi conduzido para o plantão policial juntamente com o material localizado e o fato foi apresentado para a autoridade Policial.

O Delegado de Polícia ratificou a voz de prisão, determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante e a apreensão de todo material ora exibido. O homem foi recolhido preso na carceragem local onde permaneceu à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia.

A operação foi realizada com efetivos da Polícia Civil-DISE e Guarda Civil Municipal- Comando, Canil e ROMU.