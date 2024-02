Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior durante patrulhamento na sexta-feira (23), receberam uma denúncia anônima sobre dois indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas no município de Buri.

No local a equipe visualizou os indivíduos em posse de objetos ilícitos, os quais tentaram fugir, mas um deles foi abordado com drogas em seu bolso e localizado mais entorpecentes no local.

Diante do fato, o adolescente foi apreendido e conduzido ao Plantão Policial, posteriormente liberado aos cuidados do genitor.