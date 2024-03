O Jornal Ita News está iniciando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, divulgaremos alguns entrevistados. Confira a entrevista com Débora Marcondes.

Débora Marcondes, 38 anos, atualmente é vereadora pelo partido PSDB e é conhecida por tomar frente de lutas em defesa às mulheres e por divulgar seus trabalhos como parlamentar em suas redes sociais e bater de frente com o atual governo. “Eu tenho um histórico de defesa de políticas públicas pelo empoderamento feminino, por igualdade de direitos, sou vereadora eleita por dois mandatos, criei a Procuradoria da Mulher, sendo eleita por dois mandatos Procuradora em defesa das mulheres, principalmente as vítimas de violência, criei o Parlamento Jovem na Câmara eDiversos Programas Municipais, o que também meconsagrou em votação popular como Melhor Vereadora de Itapeva por vários anos consecutivos e a que mais apresentou Projetos de Leis de todo Estado de São Paulo, tendo mais de 150 Leis aprovadas”, disse.

Débora enfatiza que cortar privilégios dos políticos simboliza respeitar o dinheiro público. “Acho que sou odiada pelos corruptos, por cortar privilégios da classe política, combatendo a corrupção e fiscalizando de perto a aplicação do dinheiro público, diminuindo salários de prefeito e vereadores pela metade e também reduzindo a quantidade de recesso e faltas de parlamentares. Meu lema é: “Chega de Privilégios”, dinheiro público tem que ser bem aplicado e com retorno ao povo”, frisou.

Débora Marcondes é formada em Direito, trabalhou no Ministério do Trabalho, exerceu a função de Conselheira Tutelar por quase 8 anos, além de ministrar diversas palestras para crianças, adolescentes e pais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e políticas públicas. Professora de Sociologia da Rede Pública de Ensino, esteve como Coordenadora da Casa do Adolescente, instituindo vários projetos sociais ao público jovem e criou o Parlamento Jovem na Câmara Municipal. Foi eleita em 2016 como Delegada Federal dos Direitos Humanos e na Câmara Municipal levantou a bandeira da inclusão, criando diversas leis, como: Prioridade ao Autismo, Setembro Verde, Sinal Sonoro, Gratuidade de Estacionamento Rotativo para as PCDs. Presidente da Comissão da Educação está investigando obras paralisadas e não efetuadas pela educação. Defende a valorização do funcionário público, a atração de investimentos para a nossa Cidade, que é polo do Sudoeste Paulista, a valorização da Educação, da Cultura, do Turismo e dos Produtores Agrícolas. Conseguiu mais de 1 milhão e meio para investimento na Saúde de Itapeva e sempre Luta e Investe na nossa Santa Casa.

“Tenho experiência e sei o que é preciso para melhorar as condições de vida de quem mais precisa, estou sempre nascomunidades mais carentes e fui a responsável por leis que ajudaram diretamente a população como: Renda Mínima, Doação de Material de Construção e Limpeza de Fossa Séptica para famílias de baixa renda e Material para Loteamento Popular. Na causa Animal, criei leis, como: “Disque Denúncia a maus tratos de animais” e a “Campanha permanente de Castração”. Meu objetivo é representar a renovação da Prefeitura Municipal. Sou ficha limpa e pioneira na prestação de contas do meu mandato, incansável, corajosa e quero lutar por você contra os verdadeiros vilões: corrupção, desemprego, a desigualdade e desemprego, melhorias na saúde e recessão econômica”, disse.

Débora colocou seu nome à disposição como pré-candidata a Prefeita de Itapeva em 2024 porque acredita que pode fazer a diferença. “Coloquei meu nome à disposição do meu partido como pré-candidata para as eleições municipais de 2024, porque acredito profundamente na necessidade de representar os interesses de nossa comunidade e empenhar-me pelas mudanças reais em nossa cidade, que infelizmente regrediu muito com esse governo atual. Minha trajetória como vereadora e minha defesa incansável de políticas que promovam o empoderamento feminino, a luta pelos servidores, a igualdade de direitos e o combate à corrupção refletem meu compromisso em fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Estou determinada a continuar trabalhando arduamente, sendo transparente, corajosa e prestando contas, sempre buscando o melhor para nossa população. Conto com o apoio e a confiança de todos vocês nesta jornada rumo a um futuro melhor para nossa cidade, pois dei meu melhor nos dois mandatos que estou exercendo, sempre trabalhando com muita responsabilidade e zelo, gabinete constantemente aberto atendendo as pessoas e fazendo a minha obrigação que é fiscalizar e fazer leis que bem atendam os anseios da população, além de estar sempre presente nos bairros, não apenas na época de campanha”, esclareceu.

A atual vereadora acredita que a população anseia por mudanças. “Acredito que este ano eleitoral em Itapeva será uma oportunidade crucial para os cidadãos expressarem suas expectativas e aspirações para o futuro de nossa cidade. Espero que o processo eleitoral seja democrático, transparente e respeitoso, onde todas as vozes, ou sejam vidas e todos os candidatos tenham a oportunidade de apresentar suas propostas de maneira justa e equitativa. É fundamental que haja um debate saudável sobre as questões mais importantes que afetam nossa comunidade, e que os participantes tenham acesso a informações claras e precisas para fazer suas escolhas. Acredito que a sociedade almeja por mudanças, Itapeva regrediu no tempo com esse Executivo (prefeito), muitas famílias estão indo embora para outras cidades, perdemos empregos, perdemos patrimônio histórico como o “camelô” e Quiosques e a Banca na Praça Anchieta, não houve desenvolvimento e o pouco que foi realizado foi graça a pressão firme de nós (alguns vereadores), que enfrentam o prefeito e cobram por mudanças”, comentou.

Débora reforça sua luta pela igualdade de todos. “Como cristã defendo diversas bandeiras, mas as principais são a promoção da igualdade de condições para todos os cidadãos, a defesa dos direitos das mulheres, a busca por uma sociedade mais inclusiva para pessoas com deficiência, a promoção da empregabilidade e geração de renda e a garantia de acesso a uma saúde digna para todos os munícipes. Acredito que estas são questões cruciais que refletem os anseios mais urgentes da população itapevensehoje”, enfatizou.

Para ocupar o cargo máximo da cidade, tem que amar Itapeva, não é mesmo? Débora diz que nossa cidade precisa ser valorizada. “O que Itapeva tem de melhor é sua população guerreira, batalhadora e composta pela diversidade, além de que Itapeva tem muitos pontos positivos que merecem ser valorizados, mas também reconhece que há áreas que precisam de atenção e investimento. Além de ser um importante entreposto comercial e agrícola, pretendo focar no fortalecimento do emprego, atraindo grandes empresas para nossa cidade e criando oportunidades para os moradores locais. Outra prioridade é a Saúde, pretendo investir e fortalecer a nossa Santa Casa para garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade e aumento de médicos no UPA. Além disso, pretendemos revitalizar nossos espaços de lazer, como praças e parques, para que possam ser desfrutados por toda a comunidade. O que mais admiro em nossa cidade é sua capacidade de se reinventar e prosperar, e estou comprometido em trabalhar incansavelmente para tornar Itapeva um lugar melhor para se viver, pois nesta gestão nem os matos (limpeza urbana) estão conseguindo fazer. Pretendo investir na infraestrutura, melhorando estradas, garantindo acesso a poços de água potável, ampliando a rede de distribuição de água e estendendo a energia elétrica para todas as comunidades rurais. Acredito que é essencial garantir que todos os moradores de Itapeva, incluindo aqueles que vivem na zona rural, tenham acesso a serviços básicos e possam viver com dignidade. Além de ter como prioridade o investimento na Educação e Cultura e investir no Turismo na nossa cidade que é rica de belezas e encantos naturais, como exemplo Cânion, Quilombo do Jaó e diversos outros. Finalmente e de suma importância a valorização dos nossos servidores públicos”, declarou.

Romper com a velha política é um ponto crucial para Débora. “Na minha opinião, há várias questões que precisam ser abordadas de forma imediata para melhorar a qualidade de vida em nossa cidade. Além das necessidades urgentes de investimentos em infraestrutura, saúde e lazer, educação, esporte, cultura… é crucial romper com a velha política que tem prejudicado nosso município. A gestão atual, liderada pelo prefeito e diversos membros de sua equipe (não generalizando), tem demonstrado falta de comprometimento e negligência com os interesses da população. É hora de trazer uma nova geração de líderes comprometidos, com ideias inovadoras e um desejo genuíno de promover o bem comum, gerar emprego e melhorar nossa saúde e políticas públicas, educação, programa de habitação e diversas outras prioridades. Estou comprometido em ser parte dessa mudança e em trabalhar incansavelmente para revitalizar nossa cidade e construir um futuro melhor para todos os cidadãos de Itapeva principalmente os menos favorecidos e sempre com a guia e a sabedoria de Deus”, finalizou.