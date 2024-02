Na quarta-feira, 07 de fevereiro, foi realizada a entrega oficial da muralha eletrônica na Praça Ouroville, em Itapeva. Localizada em uma das áreas mais privilegiadas da cidade, o Ouroville Park ganha um reforço significativo em segurança com a instalação deste novo sistema.

A muralha eletrônica, uma novidade na região, já está em pleno funcionamento. Equipada com tecnologia de ponta, ela promete oferecer uma proteção adicional aos moradores e frequentadores do local.

O sistema de vigilância é capaz de rastrear carros furtados, contando com um sistema inteligente que reconhece as placas dos veículos e, automaticamente, aciona tanto a Polícia Militar quanto a Prefeitura, que ficará responsável pelo monitoramento da área.

A instalação da primeira muralha eletrônica representa um avanço significativo na segurança pública de Itapeva. Além de proporcionar uma maior sensação de tranquilidade aos cidadãos, o sistema promete ser uma ferramenta eficaz no combate à criminalidade na região.

Marcaram presença no evento de inauguração representantes da prefeitura e comunidade, Luana Sthefanny Oliveira Santos- Diretora do Departamento de Engenharia e Guilherme Laitz – Engenheiro civil. Angélica Paula Tarrasca – Supervisora de vendas do Grupo Splice apresentou todos os benefícios enfatizando a importância deste investimento para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores. Com expectativas elevadas, a esperança é que iniciativas semelhantes sejam implementadas em outras áreas da cidade, reforçando o compromisso com a construção de um ambiente cada vez mais seguro e protegido para todos os cidadãos.