A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes a DISE e a Guarda Civil Municipal de Itapeva GCM, prenderam um casal de traficantes na Vila Mariana, na última quarta-feira (7). De posse de ordens judiciais para prender o casal e vistoriar sua residência, Policiais da DISE e da GCM organizaram operação para cumprir a demanda judicial.

O casal alvo dos mandos de prisão era investigado há tempos pela DISE, que a investigação trouxe elementos de envolvimento do casal no tráfico de drogas na Vila Mariana.

O conjunto desses elementos propiciou a expedição de Mandado de Prisão para um indivíduo de 38 anos acusado de ser um “patrão” do tráfico de drogas naquela vila, e a companheira dele de também teve seu mandado de prisão expedido. Sendo que, na tarde dessa quarta-feira Policias da DISE e Guardas Municipais capturaram o casal, e também foram localizados dois veículos e 754 reais em dinheiro. A ocorrência seguiu para o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária deu o efetivo cumprimento aos mandados e determinou a apreensão dos valores. O casal foi recolhido preso e ficaram à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.