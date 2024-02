Leonardo Sica, vice-presidente da OAB SP, esteve na solenidade que entregou carteiras para novos profissionais de direito e marcou o primeiro evento do novo auditório da subseção local.

Com a casa cheia, o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB SP), Leonardo Sica, deu as boas-vindas para as novas advogadas e advogados de Itapeva. A solenidade de entrega de carteiras aconteceu na noite desta quarta-feira (7), no novo auditório da OAB Itapeva. Na visita, Sica discutiu melhorias em prol da advocacia itapevense e região.

“Conversei com a diretoria da Subseção de Itapeva e também com os representantes das Subsedes de Buri e Itaberá para conhecer todas as necessidades e peculiaridades da advocacia das cidades aqui desta região do estado. Estamos aqui justamente para entender e atender a advocacia de São Paulo”, afirmou Leonardo Sica, reforçando o empenho da Ordem Paulista de levar todos os serviços do Universo OAB SP para a advocacia do interior e litoral do estado. Além das subsedes de Buri e Itaberá, a OAB Itapeva, comandada pelo presidente Marcelo Penteado de Moura, atende também os municípios de Ribeirão Branco, Taquarivaí e Nova Campina.

A primeira outorga de carteiras em 2024 para a nova advocacia de Itapeva marcou também o primeiro evento oficial do novo auditório da Subseção. Mais de 120 pessoas participaram e acompanharam a solenidade que recebeu oito novas advogadas e cinco novos advogados. “O auditório está muito bonito, é uma bela obra da diretoria e do presidente Marcelo, que vem fazendo um grande trabalho. Foi uma cerimônia afetiva e com casa cheia para este momento tão especial para os novos colegas”, destacou Leonardo Sica.

Comandando a cerimônia, o presidente da OAB Itapeva agradeceu a presença de Leonardo Sica e a mensagem enviada pela presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini, exibida no telão para o público presente. “Para nós é sempre orgulho e uma grande festa a entrega das carteiras, contando com a presença das famílias dos compromissários”, disse Marcelo Penteado de Moura, que encerrou o seu discurso com uma mensagem aos novos profissionais. “A advocacia, exercida com valores éticos, atribui ao advogado autoridade moral suficiente para enfrentar as injustiças praticadas. É por isso que, a partir da luta solitária e anônima, motivada pela indignação perante à injustiça, o advogado e a advogada fazem a diferença na vida dos cidadãos e assim ajudam a construir um mundo melhor.”

Além de membros da diretoria e presidentes de comissões da Subseção de Itapeva, representantes das subsedes de Buri e Itaberá, a mesa de cerimônia foi composta por outras autoridades, como o juiz da Vara do Trabalho de Itapeva, Marcelo Schmidt Simões, e o vereador Mario Nishiyama, representando a Câmara Municipal de Itapeva.

*Assistência Judiciária gratuita*

Entre as atuações da OAB SP e das subseções destacadas pelo vice-presidente Leonardo Sica no evento, está a Assistência Judiciária gratuita, convênio, firmado entre a Ordem paulista e a Defensoria Pública do Estado, que garante acesso gratuito à Justiça para pessoas de baixa renda.

Atualmente, cerca de 40 mil profissionais prestam o serviço em todo Estado. Na região de Itapeva são cerca de 550 advogadas e advogados inscritos no convênio. Entre agosto de 2022 e agosto de 2023, mais de um milhão de pessoas foram atendidas em plantões, triagem e orientação jurídica no Estado.

E as inscrições para o maior programa de Assistência Judiciária gratuita do país já estão abertas para as advogadas e advogados interessados, que podem se inscrever até 15 de março pelo site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. “A OAB é isso: OAB para o cidadão, OAB para o advogado”, ressalta Leonardo Sica.