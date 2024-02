O deputado federal e presidente estadual do Progressistas, Maurício Neves, anunciou nesta semana mais um volume de recursos, no valor de R$ 300 mil e através de emenda parlamentar, para as entidades de Itapeva.

Conforme a equipe de convênio do parlamentar do Progressistas, serão beneficiadas as seguintes entidades: Apae, Comunidade Terapêutica Mãe da Vida, Lar do Amor, AVACCI (Associação dos Voluntários de Apoio e Combate ao Câncer de Itapeva), ADESAI (Associação para o Desenvolvimento Educacional e Social dos Adolescentes de Itapeva) e Associação Beneficente ao Teu Encontro.

A verba às entidades será utilizada para gastos com “custeio”, que compreende despesas básicas como água, energia, internet, alimentação, medicamentos, manutenção e recursos humanos. “Estou em meu primeiro ano de mandato como deputado federal, e reafirmo que vamos destinar recursos todos os anos para as entidades de Itapeva e manter uma parceria sólida com o município e os seus projetos sociais”, falou o deputado Maurício Neves.

Além dos recursos para o setor social, Maurício Neves também confirmou a vinda do Ministro do Esporte, André Fufuca, do Progressitas, para Itapeva. A recepção será no auditório da Fait no próximo dia 01 de março, às 09h00. “Destinamos recursos para Santa Casa, para a área social, para infraestrutura e agora vamos garantir investimentos para o Esporte de Itapeva”, finalizou.