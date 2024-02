Superação! Quase dois anos se passaram para que a família conseguisse arrecadar o valor necessário para a cirurgia do garoto Lorenzo Santos Lima.

Os pais de Lorenzo não mediram esforços para que a conquista fosse possível e contaram com diversas ações e contribuições em prol da cirurgia de rizotomia dorsal seletiva, que tem um prazo determinado, antes que ele complete sete anos de idade. Uma verdadeira luta contra o tempo para melhorar a qualidade de vida do menino.

A cirurgia se faz necessário pois Lorenzo nasceu prematuro e então desenvolveu paralisia cerebral, hidrocefalia, epilepsia e microcefalia secundária.

O que pareceu impossível por bastante tempo se tornou real recentemente e emocionou a todos. Segundo a mãe de Lorenzo, Ray Santos, parece um sonho que se tornou real. “Quando vi que a meta foi batida, eu gritei, chorei, não acreditei, para ser sincera. É muita emoção, sentimento sem igual. Estamos ansiosos e com fé de que tudo dará muito certo”, disse.

No total, foram arrecadados R$ 118 mil e a cirurgia já está marcada para o mês de abril. Até lá, Lorenzo segue com a hidroterapia, fisioterapia na água morna que ajuda no desenvolvimento da musculatura, fisioterapia intensiva, fonoaudióloga e terapia ocupacional.

Parabéns, Lorenzo e família! Seguimos aqui na torcida para que tudo ocorra da melhor maneira!