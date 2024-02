As recentes chuvas contribuíram para o crescimentos dos matos por toda a cidade. Porém, não é de hoje que vemos publicações e recebemos reclamações sobre a falta de manutenção das ruas de diversos bairros de Itapeva.

Munícipes dos quatro cantos da cidade relatam a preocupação com o matagal devido a possibilidade de surgirem animais peçonhentos, por exemplo. A situação incomoda e acaba sendo um risco à saúde das pessoas.

Nas imagens da matéria, é possível ver a situação que se encontram a praça nos entornos do AME, UPA e CCE, praça do Asilo, Avenida Acácio Piedade e até mesmo em frente a própria Prefeitura. Esses são apenas alguns pontos citados e registrados com as fotos, entretanto, diariamente há moradores identificando o mesmo problema em seus bairros.

A população pede para que o Poder Público tome alguma atitude diante do descaso com a poda e demais cuidados com as vias públicas, que vem gerando perplexidade pela demora em seremsolucionados os problemas.

A redação do IN contatou a Prefeitura para esclarecimentos sobre a situação dos matos altos, mas não obteve retorno até o momento.