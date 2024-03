O vereador Robson Leite encaminhou à Câmara Municipal de Itapeva uma propositura onde visa homenagear a radialista Daiane Jonhson através de uma nomeação de uma praça no Jardim Ferrari.

Daiane Jonhson faleceu no dia 07 de outubro de 2023, vítima de neoplasia, a qual lutou por 4 anos, sempre mostrando uma imagem de uma mulher forte, guerreira com um sorriso em seu rosto, por vezes confidenciou aos mais próximos a dor que sentia e não deixava transparecer, principalmente nos eventos da Cultura de Itapeva.

Daiane Carine Jonhson Camillo nasceu em Itapeva/SP no dia 24 de julho de 1985, fruto da união de Luiz Rosa da Silva e Ivone Melo Jonhson, foi casada com Deyves Gervasio Camillo com quem teve dois filhos, Miguel Jonhson Camillo e Gael Jonhson Camillo.

Em seu pedido, Robson destacou que Daiane trabalhou em Itapeva como radialista, locutora e comunicadora, sempre cumpridora de suas obrigações, dedicada não media esforços para executar suas funções, foi apresentadora das festividades desta cidade, mulher cristã dedicava parte do seu tempo a ajudar pessoas que precisavam de uma palavra amiga sempre atencioso e amoroso com seu próximo. “Grandes foram os ensinamentos deixados por ela e o seu legado, por onde passava, Daiane fazia amizade com todos, e destas amizades, junto daqueles que como ela, amavam a cultura e o serviço sociais de Itapeva”, elencou.