A falta de manutenção nas vias públicas da cidade de Itapeva vem chamando a atenção e gerando perplexidade pela demora em solução.

O problema mais aparente atualmente é a situação do mato alto nas vias da cidade, o que já vem sendo alertado desde o final de 2023.

O fato incomoda e além de tudo acaba se tornando um risco a saúde do cidadão.

Nesse início de ano, o Brasil vive uma epidemia de dengue, onde as autoridades alertam a população sobre os cuidados que devem ser tomados, como não deixar água parada. Em Itapeva, diante da falta de manutenção, possíveis criadouros do mosquito se acumulam pela cidade, em alguns lugares bem visíveis, como é o caso de um ponto na Avenida Brasil, próximo a rodoviária.

Se não bastasse o mato alto em todo o entorno da rodoviária que está localizada há poucos metros da Prefeitura Municipal de Itapeva, moradores flagraram um ponto onde a água está acumulando devido a falta de limpeza do local.