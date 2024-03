A Secretaria de Cultura de Itapeva realizou, na manhã de domingo (10), na Praça Anchieta, apresentação especial da orquestra Lira Itapevense. O concerto foi desenvolvido em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado no último dia 08 de março.

A apresentação contou com a execução instrumental de inesquecíveis músicas populares que marcaram épocas e que enaltecem o papel das mulheres nas famílias e na sociedade.

Um grande show, que teve grande presença de público e garantiu a animação e emoção da manhã de domingo no centro da cidade.