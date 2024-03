A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé prendeu, na noite de sábado (09), quatro indivíduos envolvidos em uma agressão seguida de homicídio na viela Adelaide, na vila Tonico Adolfo.

Conforme a corporação, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de agressão e, quando chegou ao local, flagraram quatro indivíduos tentando arrastar um veículo que se chocou contra o muro após atropelar a vítima, a qual, já havia sido agredida.

Ao perceberem a presença da GCM, os indivíduos empreenderam fuga para um matagal às margens do córrego Lavapés. Os agentes iniciaram as buscas pelo local quando um dos envolvidos avançou sobre um dos GCMs, na tentativa de apanhar seu armamento. Após verbalização não acatada pelo indivíduo e insistência contra o GCM, um disparo foi deferido no pé do agressor, o qual, mesmo ferido, seguiu se projetando contra o agente. Com a finalidade de neutralizar a ação, houve um segundo disparo e, mesmo atingido duas vezes, as tentativas do indivíduo contra o GCM só cessaram com a chegada de apoio.

Com emprego das demais equipes e cães do Canil, três indivíduos foram localizados na mata, enquanto um outro foi encontrado na residência. Os quatro foram presos no local, sendo o baleado encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu sob custódia.

Os demais foram encaminhados à Delegacia, onde um deles foi liberado pela autoridade policial por entender que não teve participação direta no crime. Os outros foram presos em flagrante por homicídio qualificado. O autuado, socorrido à Santa Casa, recebeu o tratamento médico e, após liberado, encontra-se no Centro de Detenção Provisória.

Segundo informações, a ocorrência teve início quando a vítima, que veio à óbito, esteve na viela para compra de entorpecente, e quando pediu a um dos autuados, os demais se revoltaram e o acusaram de ter apresentado uma nota de R$ 50 falsa, momento em que iniciou o espancamento que evoluiu ao óbito. As equipes da GCM localizaram a nota de R$ 50 e pés de maconha na referida residência.