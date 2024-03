Por volta das 00h02 desta terça-feira (12), uma equipe de Força Tática estava em patrulhamento pelo município de Itapeva, quando o COPOM comunicou via rede de radio ocorrência de furto na área central, rua Ernesto de Camargo.

Pelo local, a equipe se deparou com um indivíduo detido na posse de objetos e documentos de uma mulher, com o apoio do COPOM e de outra equipe policial, foi localizada a vítima, sendo verificado que o veiculo Jeep Compass também havia sido subtraído. Diante disso, a equipe realizou diligências com vistas ao veículo furtado, quando pela rua José Ermírio de Moraes, visualizou o veículo em movimento no contra fluxo. Foi realizada a abordagem e identificado o condutor, o outro autor do furto, ele foi submetido à busca pessoal e encontrado em sua posse algumas pedras de crack e eppendorfs com cocaína.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante delito, algemados devido ao receio de fuga e conduzidos ao plantão policial de Itapeva, onde foi elaborado boletim de ocorrência, de natureza de furto qualificado/porte de droga. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.