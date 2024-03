O Jornal Ita News está publicando uma série de reportagens com os pré-candidatos ao cargo de Prefeito (a) em Itapeva. São nomes apontados como possíveis candidatos na corrida eleitoral de 2024, os quais deverão correr atrás da confiança do povo para conquistar seu voto. Nossa equipe de redação enviou perguntas aos nomes que surgiram para disputar o maior cargo do município. A cada semana, estamos divulgando os entrevistados. Confira a entrevista com o médico Dr. Leonardo Tassinari.

Leonardo Cesar Tassinari, o Dr. Leonardo Tassinari, é médico geriatra em Itapeva, filho do ex-Deputado Estadual Dr. Ulysses Tassinari (in memoriam). Ele é um dos nomes apontados para concorrer ao cargo de prefeito em Itapeva para as eleições 2024. Em entrevista, ele afirmou sua pré-candidatura. “Sim, conforme vocês mesmos noticiaram em edições passadas meu nome está sendo cogitado para pré-candidato”, declarou.

A ligação com a política está ‘no sangue’, segundo Tassinari. “Como sabem sou filho do Dr. Ulysses, médico, vereador, vice-prefeito e deputado estadualsendo muito atuante, tanto em Itapeva como na região, principalmente nas causas sociais e de saúde trazendo grandes benefícios para toda a população, deste modo penso em continuar o legado deixado pelo meu pai se pautando principalmente nas causas sociais e claro na saúde. Observando também, que obtive 8362 votos em Itapeva, númerosignificativo levando em comparação as campanhas que tiveram maior estrutura e apoio financeiro”, ressaltou.

Diante do quadro atual da política itapevense, fazer com que o eleitor se anime ao pleito de 2024 é uma tarefa a ser trabalhada. “Nós temos que entender que o único caminho, a única via possível é a do voto e da participação ativa do eleitor, fora disso temos modelos que já no passado não funcionaram, como diria o pensador, a democracia não é perfeita,mas é o único caminho que temos, então o voto e a participação é a nossa força”, disse.

O trabalho do atual prefeito vem recebendo críticas excessivas, que acabam sendo relacionadas ao sobrenome da família Tassinari, mas Leonardo acredita que o melhor juiz seja o tempo. “Penso que todo mandato executivo sofre críticas e desgastes durante o percurso da administração, prova disso é que alguns mandatários do poder executivo em algumas cidades nem saíram candidatos mesmo podendo, pois sabiam do desgaste que estavam sofrendo. Avalio que a atual administração tem seus acertos, a entrega de escolas, reformas de outras, postos de saúde, asfaltamentos nos bairros,iluminação de LED, o aterro sanitário, a tarifa zero, o trato diferenciado com as instituições sociais e outros benefícios que virão até o final do mandato.Acho que o melhor juiz é o tempo, política não se faz olhando pelo retrovisor, mas buscando melhorias e com vontade de trabalhar e esperança”, frisou.

Entretanto, pelo lado médico, Dr. Leonardo é lembrando pelo atendimento humanizado. “Esse é o maior legado que meu pai me deixou, e acho que ainda tenho muito a melhorar como profissional, como ser humano para tentar me aproximar do que foi e fez o Dr. Ulysses. Se sou visto como bom profissional, bom médico, bom pai de família, como boa pessoa é claro que isso contribui para minha candidatura”, relembrou.

Sobre o possível cenário que pode encontrar nessa disputa, Tassinari diz priorizar um trajeto limpo. “Acredito que temos que aguardar definições dos grupos, definições das candidaturas, filiações partidárias, para podermos assim ter uma visão mais concreta do andamento do pleito. Da minha parte, podem ter certeza, teremos uma campanha propositiva, ética, limpa, transparente voltada para as questões sociais e desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o médico.

Caso concretize a candidatura, os apoios políticos eequipe de trabalho poderão ser definidos. “Vejo que consolidando a candidatura, os apoios serão naturalmente definidos por aqueles grupos que olhem para o social, para os que mais necessitamdo poder público e por aqueles que também querem empreender e desenvolver nossa cidade. A equipe de trabalho será definida pela capacidade técnica procurando aproveitar os servidores municipais e outros que demonstrem conhecimento da administração pública e sensibilidade em relação as demandas sociais”, reforçou.

Atualmente, Dr. Leonardo está filiado ao PV – Partido Verde, partido que seu pai foi eleito. “Hoje eu estou filiado ao Partido Verde, partido pelo qual meu pai se elegeu Deputado Estadual e do qual sou presidente municipal e membro do diretório estadual. O que falta para definir é o que falta todos, a janela partidária, janela de filiação, os apoios e as condições que os partidos oferecerão para acampanha”, finalizou.