Na sexta-feira (15), foi realizada a solenidade de formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, acompanhado do Comandante Geral, Coronel Cássio Araújo de Freitas, prestigiaram a cerimônia que aconteceu no Auditório Ulysses Guimarães do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

A turma foi composta por 77 oficiais Capitães do Quadro de Combatentes e 03 Oficiais do Quadro de Saúde da PM, destacando-se entre os formandos estavam o Capitão PM Vilmar Duarte Maciel, Comandante da Força Tática do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior, e o Capitão Médico PM Fernando Antônio Blandi, também do 54° BPM/I.

Com a conclusão do curso, os Capitães do Quadro de Oficiais Combatentes e os do Quadro de Saúde atenderam ao requisito formal para a promoção aos postos de Major e Tenente Coronel, além de estarem aptos a assumir funções de oficial superior.

É importante ressaltar que não apenas os alunos concluintes elevaram suas habilidades e estão preparados para novas funções, mas também as unidades policiais que os recebem de volta como profissionais muito mais capacitados, com valores adquiridos que enriquecem sua atuação diária.

O Comandante do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Major PM Rodrigo Gomes Carneiro, bem como o Subcomandante Major PM Giuliano Cesar Andrietta Sampaio parabenizam todos os formandos por mais esta conquista, especialmente o Capitão PM Vilmar Duarte Maciel e o Capitão PM Fernando Antônio Blandi, desejando-lhes boa sorte na nova fase que se inicia.