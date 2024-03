Em um marco histórico para o ensino superior no interior de São Paulo, a Faculdade FAIT alcançou a nota máxima, conceito 5, na avaliação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) para o curso de Odontologia. Este feito notável reafirma o compromisso do GRUPOFAEF com a excelência educacional e coloca a instituição como referência na região.

A conquista é o resultado de uma rigorosa avaliação que destacou o esforço e a dedicação dacomunidade acadêmica da FAIT. “A nota máxima do MEC é um reconhecimento ao trabalho árduo de nossa equipe e ao investimento constante em infraestrutura, tecnologia e qualificação do nosso corpo docente,” afirmou a Profª Pricila de Castro Maciel Rocha – Coordenadora do Curso de Odontologia da FAIT, refletindo sobre a importância dessa avaliação.

Um dos diferenciais do curso de Odontologia da FAIT é sua infraestrutura moderna, especialmente a clínica-escola, que se destaca como um centro de formação prática para os estudantes. A clínica-escola não só permite que os alunos apliquem na prática o conhecimento adquirido em sala de aula, mas também oferece atendimento odontológico acessível à população da região, atuando como um serviço comunitário valioso. Com equipamentos deúltima geração e uma estrutura projetada para simular o ambiente profissional real, a clínicaescolada FAIT se estabelece como um modelo de integração entre ensino, pesquisa e extensão.

Nos últimos anos, a FAIT realizou investimentos significativos em novas tecnologias e na expansão de sua infraestrutura. Essa jornada de inovação, centrada em tecnologia, estudo aprofundado e prática intensiva, foi fundamental para que a instituição atingisse a nota máxima do MEC em Odontologia, um marco que simboliza não apenas a excelência acadêmica, mas também o comprometimento da FAIT com a formação de profissionais da saúde altamente qualificados e preparados para os desafios contemporâneos.

Olhando para o futuro, a FAIT está se preparando para dar um passo audacioso e visionário queimpactará em toda a região do sudoeste paulista: a implantação do curso de Medicina. Este projeto é visto como um grande investimento na formação de novos médicos preparados a partir de ideais holísticos que vislumbrem a área da saúde não só de forma científica, mas também social. Equipados com tecnologias de ponta, laboratórios de última geração e um currículo que privilegia a prática desde o início, a FAIT está se posicionado na vanguarda da educação médica, reafirmando seu compromisso para com a sociedade.

“Como médico, a importância de formar novos profissionais na área da saúde transcende a meratransmissão de conhecimento técnico; trata-se de cultivar uma geração de médicos que sejaprofundamente consciente das nuances do atendimento humanizado e que possua umaqualificação excepcional, capaz de atender às diversas vulnerabilidades presentes na área dasaúde. Em nossa região, como em tantas outras, enfrentamos desafios significativos no que dizrespeito à acessibilidade e à qualidade dos cuidados de saúde. A introdução do curso de Medicina na FAIT representa, portanto, muito mais do que um feito acadêmico; é um passo decisivo em direção a um futuro em que cada membro da nossa comunidade terá acesso a cuidados biopsicossociais de qualidade, entregues por profissionais que são, não apenas médicos, mas verdadeiros agentes de mudança social. Estamos comprometidos com esta visão e com a formação de novos profissionais médicos que estejam à altura dos desafioscontemporâneos e capazes de liderar a transformação na saúde de nossa região e além.” Declara o Dr. Matheus Shimizu – Diretor Geral da FAIT – sublinhando a relevância desse novo curso para a região.

A FAIT celebra o orgulho de ser uma instituição integralmente interligada à sua comunidade,ofertando uma ampla gama de serviços que beneficiam todos os habitantes da região. “Nossasportas estão abertas a todos que desejam fazer parte dessa transformação, sejam como alunos,pacientes de nossas clínicas-escolas ou parceiros nesta jornada de um futuro mais próspero”, convida a liderança da FAIT, ressaltando o compromisso da instituição com o avanço e bem-estar da comunidade.

Este reconhecimento do MEC é muito mais do que uma validação da excelência acadêmica da FAIT; é um convite à uma jornada coletiva de sucesso e inovação. A partir do compromisso inabalável com a excelência, a FAIT está pronta para enfrentar novos desafios e continuar contribuindo significativamente para o desenvolvimento da região, moldando o futuro do Brasil por meio da oferta ao mercado de profissionais capacitados, mas antes disso, humanizados.