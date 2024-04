A Secretaria de Esportes de Itapeva informa que os Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP tiveram início na cidade. A iniciativa tem por objetivo promover por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular.

Categorias:

SUB 14 – Mirim (nascidos a partir de 2010)

SUB 17 –Infantil (nascidos a partir de 2007)

Os JEESP serão realizados durante o mês de abril e maio, pela Diretoria de Ensino – Região de Itapeva, nas seguintes modalidades: Futsal, vôlei, basquete, xadrez, damas, tênis de mesa e atletismo. Parcerias: Inspetoria Regional de Esportes, Secretaria de Esportes, FAIT e Polícia Militar do Estado de São Paulo.