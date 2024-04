Na manhã desta terça-feira (23), as equipes especializadas da GCM CANIL e ROMU realizavam Policiamento Preventivo na Vila Mariana, local conhecido pelo auto índice de tráfico de drogas.

Quando ao ingressarem na travessa II do referido bairro, os Policiais da GCM viram um homem tentando se desfazer de uma pequena bolsa tipo pochete que ele trazia junto ao seu corpo. Então os Policiais da GCM realizaram a abordagem ao homem (19 anos) e verificaram a pochete e localizaram em seu interior substâncias análogas à maconha e uma folha com anotações. O homem assumiu que as drogas lhe pertenciam e que ele seria usuário de drogas.

Os GCMs também localizaram próximo de onde estava o homem ora detido, alguns ependorffs contendo pó branco semelhante a cocaína.

Sendo assim, a ocorrência seguiu para o Plantão Policial, onde o fato foi apresentado para a Autoridade de Polícia Judiciária que, determinou o registro da ocorrência por tráfico de drogas, apreendendo todos os entorpecentes ora exibidos e o homem foi recolhido preso e ficou à disposição da Justiça.