Na última sexta-feira, dia 19 de abril, houve uma solenidade na Câmara de Itapeva em que Isabel Regina dos Reis, uma destacada defensora do patrimônio histórico e cultural da região, foi agraciada com o diploma de Dama da História. Sob a condução do presidente do Gabinete Acadêmico, Luiz Henrique Becker, reconhecido Comendador e Poeta, o evento contou com a participação de autoridades locais e regionais, ampliando sua importância e alcance.

Lembrando que o Gabinete Acadêmico, presidido pelo Comendador e Poeta Luiz Henrique Becker, é uma instituição cultural dedicada a promover a cultura regional e nacional por meio de diversos projetos de incentivo à leitura, educação, cultura e preservação patrimonial. Além disso, é responsável por homenagear personalidades que se destacam em causas culturais, como a preservação do patrimônio histórico e cultural, como foi o caso de Isabel Regina dos Reis.

O evento teve como destaque a entrega do prestigioso título de Dama da História a Isabel Regina dos Reis, reconhecendo assim seu incansável trabalho em prol da preservação do legado cultural de Itapeva. Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Cultura de Itapeva, Carlos Alberto Moreira (representando o prefeito Mário Sérgio Tassinari) e a vereadora de Taquarivaí e Comendadora, Lauriane Rosa. Representando a Fait, a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, estava o Dr. Bruno Vilela, recebendo o Diploma de Instituição Amiga da Cultura em nome da Fait. Além disso, foram laureados com distinções culturais a senhora Irene Rosa, poetisa do campo, recebendo o Diploma de Personalidade Cultural, e o senhor Henrique Prestes, que recebeu o Diploma de Amigo da Cultura.

Também marcaram presença, figuras influentes como o poeta Enzo Martinelli, o assessor da deputada Márcia Lia, Henrique Prestes, e o vereador de Itapeva, Paulo Roberto Tarzan, representando a Câmara Municipal. A cerimônia foi abrilhantada pelas vozes das cantoras Ana Carolina Ferreira e Mariinha Faucin, bem como pela presença do representante do departamento de turismo do Estado, o senhor Orailson.

Entre os presentes nas mesas de honra estavam o vice-presidente da Câmara de Vereadores, Pastor Luiz Santos, e o ex-secretário de Cultura do município, Márcio Gouveia. Também marcaram presença Vanda Cerdeira e Waine Geminiani, representantes do Instituto Histórico e Cultural de Itapeva, do qual a homenageada faz parte.

Por meio das palavras de Waine Geminiani e das flores entregues por Vanda Cerdeira, o Instituto Histórico prestou suas homenagens a Isabel Regina dos Reis. A homenageada contou com a presença de amigos e familiares, que abrilhantaram ainda mais a ocasião.

Completando a mesa de honra, estava Val Santos, assessora do deputado federal Maurício Neves. A condução da cerimônia ficou a cargo do secretário do Gabinete Acadêmico, Alvaro Marvulle, que coordenou os rituais cerimoniais em consonância com a grandiosidade da homenagem. Após a leitura do currículo da homenageada, o músico e violinista Emerson Ramos emocionou a todos com uma belíssima homenagem musical.

O ponto culminante da cerimônia foi a emocionante diplomação de Isabel Regina dos Reis como Dama da História, um reconhecimento marcante de seu compromisso com a preservação cultural de Itapeva. Neste momento solene, as obrigações e honras ligadas a este título foram enfatizadas, ressaltando a relevância e o prestígio que ele carrega. Destaque especial foi dado ao renomado historiador e cientista político José Murilo de Carvalho, reconhecido como patrono desta distinta homenagem, reforçando sua ligação com a trajetória e contribuições da homenageada.

Durante o evento, uma série de mensagens de congratulações foram compartilhadas, destacando o reconhecimento e a admiração pela homenageada. Esses tributos incluíram saudações do Gabinete de Leitura Sorocabano e da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, ressaltando a relevância do trabalho de Isabel Regina dos Reis.

Após o evento, os presentes foram agraciados com um elegante coquetel, marcando o encerramento de uma noite memorável dedicada à homenagem de Isabel Regina dos Reis, agora aclamada como a mais recente Dama da História de Itapeva. Este momento não apenas reconheceu a incansável dedicação de Isabel ao patrimônio histórico e cultural da região, mas também ressaltou a essencialidade da preservação da identidade cultural local para as gerações vindouras.