Os vereadores Robson Leite e Roberto Comeron encaminharam para a Câmara Municipal de Itapeva dois Decretos de Projeto Legislativo que tornam duas personalidades do município cidadãos itapevense.

A indicada pelo vereador Robson Leite é a pastora Fernanda Arantes, que junto com seu esposo Daniel Arantes, são presidentes da AD Brás Itapeva onde há anos vem realizando um trabalho visando ganhar almas para Deus e assim colaborando para o desenvolvimento de diversas ações que acabam direcionando vidas, muitas delas de pessoas que já tinham perdido a esperança em viver, porém através de uma palavra, um momento de atenção, de acolhimento recuperaram sua fé e a vontade de viver.

Pastora Fernanda é conhecida pelo carinho que demonstra por todos e pelo jeito simples e carismático que acolhe aqueles que chegam na igreja. Diante disso, os vereadores aprovaram por unanimidade a proposta e agora só falta o dia em que a homenageada receberá o Título de Cidadã Itapevense.

Já o outro indicado também deverá ter seu nome aprovado por todos os vereadores, trata-se do sansei Jailton Sampaio Santos, professor de Karatê que há muitos anos presta relevantes serviços a sociedade itapevense, sempre de forma cordial e com respeito pelos cidadãos, alunos e seus pares, Jailton já conquistou seu lugar na história do esporte itapevense e assim não há perigo de a propositura ser reprovada.

O pedido feito pelo vereador Roberto Comeron esteve em pauta na Sessão de Câmara desta quinta-feira (14).